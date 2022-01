Großer Lottogewinn

per Mail teilen

Großes Glück zum Start ins neue Jahr - Eine bislang noch unbekannte Person aus Freiburg hat bei der Samstagsziehung im Lotto mit sechs Richtigen mehr als eine halbe Million Euro gewonnen. Die Wahrscheinlichkeit für die sechs richtigen Gewinnzahlen lag bei eins zu 15,5 Millionen. Bundesweit gab es noch neun weitere Volltreffer, davon zwei in Baden-Württemberg. Die Gewinnsumme wird nun geteilt, auf jeweils mehr als 500.000 Euro. Mit der Superzahl 9 wäre der Gewinn für den Tipper oder die Tipperin aus Freiburg auf mehr als 42 Millionen Euro angewachsen, teilt die Lottogesellschaft Baden-Württemberg mit. Wer hinter dem Gewinn steckt ist noch nicht bekannt. Er oder sie soll den Spielschein anonym in einer Annahmestelle in der Freiburger Altstadt abgeben haben.