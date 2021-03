per Mail teilen

Im Freiburger Stadtteil Landwasser ist es am späten Donnerstagabend zu einem großen Feuerwehreinsatz gekommen. Gegen 23:30 Uhr wurde der Notruf alarmiert: Im siebten Stockwerk eines Hochhauses war ein Zimmerbrand ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, waren die Bewohnerin und ihr Sohn mit Freunden bereits vor dem Gebäude. Vier Jugendliche wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung oder Verbrennung in Kliniken gebracht. Die Feuerwehr konnte den Zimmerbrand schnell löschen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.