Über die Weihnachtstage wurde die Bahnhofsmission der Stadt Freiburg wieder vermehrt aufgesucht. Die Bahnhofsmission am Freiburger Hauptbahnhof ist für alle Menschen am Vormittag und Abend geöffnet, die in Notlage geraten sind. Philipp Spitzcok, Leiter der Bahnhofsmission Freiburg: