Großer Andrang am neuen Kreisimpfstützpunkt Emmendingen

Am Mittwochnachmittag ging es los mit den Corona-Impfungen in der Emmendinger Steinhalle. Ohne Termin, aber mit Wartemarke. Geduldig standen die Menschen mehrere hundert Meter an.

In der Steinhalle sind Erst-, Zweit- und Drittimpfungen möglich – ab sofort von Montag bis Freitag von 15:00 bis 19:00 Uhr sowie jeden Samstag von 10:00 bis 14.00 Uhr. Die Öffnungszeiten sind die gleichen wie bei den beiden anderen schon bestehenden Impfeinrichtungen in Kenzingen im ehemaliges Kreisimpfzentrum und in Waldkirch in der Stadthalle. Auch in den Hausarztpraxen bzw. bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten wird weiterhin kostenlos geimpft. "Die Steinhalle war mal Lazarett, auch schon Kirche, und jetzt erhält sie eine weitere Funktion als Impfzentrum." Wünschenswert sei ein Abstand von sechs Monaten zwischen Zweit- und Drittimpfung, so Dirk Kölblin, der Ärztliche Leiter der drei Emmendinger Kreisimpfstützpunkte. Möglich sei die Drittimpfung aber auch schon nach fünf Monaten. Impfstützpunkt Emmendingen Steinhalle SWR Die Impfungen erfolgen für unter 30-Jährige mit dem Impfstoff von Biontech-Pfizer, Personen über 30 erhalten den Impfstoff Moderna. Wer mit Johnson & Johnson geimpft wurde, kann nach einem Abstand von vier Wochen eine zweie Impfung erhalten. Geimpft werden bis auf Weiteres nur über Zwölfjährige. Zur Impfung sollten der Personalausweis oder die Versicherungskarte sowie, wenn vorhanden, das Gelbe Impfbuch mitgebracht werden. Als Nachweis zur erfolgten Impfung gibt es zum Schluss einen Ausdruck mit dem QR-Code.