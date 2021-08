An den Corona-Teststationen in Südbaden herrscht Hochbetrieb. Viele Reiserückkehrer wollen sich noch schnell testen lassen, bevor das nur noch für diejenigen aus den Risikogebieten kostenlos ist.

Die Teststation in Neuenburg am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) an der Autobahn 5 ist am Anschlag. Dort wollen sich am letzten Wochenende der baden-württembergischen Sommerferien so viele Menschen testen lassen, dass die Kapazitätsgrenzen erreicht sind. Die Reiserückkehrer kommen direkt über die Autobahn und müssen stundenlang warten; viele werden sogar abgewiesen.

Hunderte Testwillige weitergeleitet

Die Polizei muss hunderte Rückkehrer weiterleiten, um einen Rückstau auf der Autobahn zu verhindern. Noch sind die Tests für Reiserückkehrer kostenlos. Ab Mittwoch, 16. September, können sich nur diejenigen kostenlos testen lassen, die aus Risikogebieten wieder nach Hause kommen.

Auch an anderen Orten große Nachfrage

Am Testzentrum in Malterdingen (Kreis Emmendingen) wurde das Personal massiv aufgestockt, um den Ansturm bewältigen zu können. Auch dort warten Autofahrer zum Teil mehrere Stunden. Ebenfalls groß ist der Andrang in Freiburg am Testzentrum an der Neuen Messe.