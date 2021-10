Zwei junge Männer mit Spielzeugpistolen haben am Donnerstag in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Ein Anrufer meldete der Polizei zwei verdächtige Personen in der Tiefgarage eines Einkaufzentrums; eine davon habe eine Schusswaffe. Außerdem sei das Wort "Überfall" gefallen. Die Polizei traf dann die beiden Männer im Alter von 20 und 27 Jahren an, die mit ihren frisch gekauften Spielzeugpistolen gespielt hatten. Die Pistolen wurden beschlagnahmt.