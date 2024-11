Wer sich nicht ins Getümmel stürzen möchte, für den gibt es noch den einen oder anderen Geheimtipp im Elsass. Hier gibt es einige kleine aber feine Weihnachtsmärkte. Ein Beispiel.

Wer keine Lust hat ständig angerempelt oder geschubst zu werden, für den gibt es Weihnachtsmarkt-Alternativen. Viele kleinere Orte in den Vogesen oder in der Rheinebene haben ihre eigenen Weihnachtsmärkte, oft mit ganz eigenen Traditionen, regionalen Spezialitäten und Kunsthandwerk. Zum Beispiel das Winzerdorf Turckheim in der Nähe zu Colmar .

Auf dem Platz neben dem Turckheimer Rathaus herrscht Weihnachtsstimmung, Drängelei? Fehlanzeige. Etwa ein Dutzend Aussteller, darunter vor allem Kunsthandwerker aus der Region verkaufen hier ihre Waren und lokale Spezialitäten.

Hervé Fimbel verkauft am Stand seine eigenen Körbe. Auf dem kleinen Weihnachtsmarkt sind die Standpreise für ihn erschwinglich. SWR

So auch Hervé Fimbel. Er bietet seine selbstgeflochtenen Körbe an: "Ich habe mich für diesen Markt entschieden, weil er wirklich authentisch ist und kleinere Handwerker sich hier einen Stand leisten können."

Kunsthandwerk findet man überall auf den Weihnachtsmärkten im Elsass. SWR

Besondere Hingucker

Die Weihnachtsmarktbuden sollen an Zwergenhäuser erinnern und sind von einem Handwerker aus Turckheim gefertigt. Eine weitere Attraktion ist der übergroße Adventskalender. Und den gibt es schon seit 25 Jahren.

Etliche Besucher aus dem Ausland

Der Adventskalender ist eine der vielen Traditionen, die unter anderem eine kleine Gruppe spanischer Besucher zu schätzen weiß. Und auch die Temperaturen finden bei den Spaniern Anklang. "Bei uns ist es nicht so kalt wie hier. Gerade sind in Spanien etwa 24 Grad. Und hier ist richtig Winter", sagt eine Frau aus der Besuchergruppe strahlend.

Besucher schätzen Gemütlichkeit auf dem kleinen Markt

Aber auch Deutsche und Franzosen kommen auf dem kleinen Turckheimer Weihnachtsmarkt auf ihre Kosten. Eine Französin fasst ihren Besuch so zusammen: "Es gefällt uns sehr gut, es ist nicht so viel los und sehr schön dekoriert. Insgesamt sehr angenehm und der Glühwein schmeckt auch sehr gut." Und ein Mann fügt hinzu: "Es sind andere Angebote hier im Elsass als in Freiburg zum Beispiel. Wir sind aus Freiburg und der Glühwein ist viel günstiger hier in Türckheim."

Der Weihnachtsmarkt in Turckheim: bunt angestrahlte Fassaden schaffen eine besondere Atmosphäre SWR

Aber aufgepasst! Eins finden deutsche Besucher hier nicht, warnt Benoit Schlussel, der Bürgermeister von Turckheim: "Das schmeckt gar nicht mit der Bratwurst oder mit der Currywurst. Das haben wir nicht!"

Dafür aber die Ruhe selbst. Sogar der Weihnachtsmann sammelt in einem der kleinen Häuschen noch Kraft vor dem großen Tag. Er schläft seelenruhig in seinem Bett.