Die Bundespolizeidirektion Stuttgart übt am Mittwoch und am Donnerstag zwischen 9 und 22 Uhr das Vorgehen im Falle eines terroristischen Anschlages im Gebiet 'Oberer Brühl' in Villingen-Schwenningen. Während der Übung kann es durch die Simulation von Schüssen und Explosionen zu Rauchentwicklungen und Knallgeräuschen rund um das Kasernengelände kommen. Auch eine Vielzahl von Statisten werden Teil der Übung sein, welche durch lautstarke Hilfeschreie auf sich aufmerksam machen.