Großbrand in Innenstadt von Villingen - mehrere Gebäude betroffen

In der Innenstadt von Villingen brennen mehrere Gebäude. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Ursache ist noch unklar.

In der Innenstadt von Villingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist es am Samstagabend zu einem Großbrand gekommen. Aktuell stehen noch zwei Gebäude in Flammen, drei weitere sollten demnächst gelöscht sein, teilte ein Polizeisprecher dem SWR mit. Ein Gebäude ist demnach bereits gelöscht. Die Feuerwehr ist weiter mit einem Großaufgebot vor Ort.

Das Feuer wurde den Angaben zufolge um 18:27 Uhr gemeldet. Anwohner werden gebeten, wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das Gebiet soll weiträumig umfahren werden, um Rettungskräfte nicht zu behindern.

Keine Schwerverletzten - Ursache unklar

Wie die Polizei weiter mitteilte, ist davon auszugehen, dass keine Menschen schwer verletzt wurden. Ein Feuerwehrmann sei leicht verletzt und eine unbekannte Zahl von Personen sei wegen einer Rauchgasvergiftung in medizinischer Behandlung.

Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar.