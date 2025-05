In einem Mehrfamilienhaus in St. Blasien ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Alle Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen.

In St. Blasien im Kreis Waldshut hat es am Montagabend einen Großbrand gegeben. Nach Angaben der Polizei konnten alle Bewohnerinnen und Bewohner das Mehrfamilienhaus verlassen, verletzt wurde demnach niemand. Als die Feuerwehr eingetroffen sei, habe das obere Geschoss des Gebäudes in Vollbrand gestanden. Menschen wurden wegen Rauchentwicklung gewarnt Am späten Montagabend waren die Einsatzkräfte noch dabei, das Gebäude zu löschen. Wegen der sehr starken Rauchentwicklung wurden die Menschen gewarnt, hieß es. Angaben zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch nicht machen.