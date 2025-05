Großbrand in Mehrfamilienhaus in St. Blasien

Der Brand sei gegen 19 Uhr 30 gemeldet worden, so ein Polizeisprecher am Morgen. Als die Feuerwehr eintraf, habe das obere Geschoss des Gebäudes in St. Blasien in Vollbrand gestanden. Starker Rauch hatte sich ausgebreitet. In dem Mehrfamilienhaus sollen elf Menschen gemeldet sein. Wie viele von ihnen beim Brandausbruch im Haus waren, ist nicht bekannt. Der Brand ist mittlerweile gelöscht. Die Polizei schätzt den Sachschaden durch das Feuer auf rund 500.000 Euro. Zur Brandursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen, das sei Gegenstand der Ermittlungen, hieß es.