Großbanner erinnert an legendären Freiburger Fußballclub "Juventus Capri"

Seit Kurzem hängt am Rand des Augustinerplatzes in Freiburg ein Großbanner mit dem 1969 gegründeten Gastarbeiter-Club "Juventus Capri": Eine Aktion zum 900. Freiburger Stadtjubiläum.

Ende der 60er Jahre war das Café Capri am Rand des Augustinerplatzes in Freiburg ein beliebter Treffpunkt für italienische Gastarbeiter. Pasquino Sarcoli erinnert sich gern an die damaligen Zusammenkünfte mit Landsleuten aus allen Teilen Italiens. Sie seien froh gewesen, ihre Sprache sprechen zu können, auch wenn sie sich wegen verschiedener Dialekte manchmal auch nicht verstanden hätten. "Darüber haben wir gelacht. Das war eine große Freude", erzählt der 82-Jährige.

"Juventus Capri": ein Stück Heimat für italienische Gastarbeiter

Eines der Lieblingsthemen der damals noch jungen Männer aus Italien war Fußball. Doch beim Reden sollte es nicht bleiben. Schon bald beschlossen sie, selbst einen Club zu gründen. 1969 meldeten die fußballbegeisterten Südländer beim Südbadischen Fußballverband einen eigenen Verein an, erzählt Luigi Marangi 52 Jahre später.

"Es war so, dass sich die Italiener früher gesucht haben. Die meisten waren Juventus-Fans. Der Capri-Wirt sagte, er würde auch gern mitmachen und so ist der Name "Juventus Capri" entstanden."

Kicken auf der Wiese und Improvisation

"Juventus Capri" hatte zu Anfang keinen Platz zum Trainieren, also kickten die Italiener auf der Sternwaldwiese. Als Flutlicht nahmen sie ihre Autos.

"Wir haben die Autolichter angemacht, bis die Batterien leer waren. Ich war damals 13 und musste die ganzen Autos überbrücken. Mittlerweile bin ich KFZ-Meister. Vielleicht war das der Grund für meine Berufswahl!"

Vorurteile: "Spaghettis" gegen "Kartoffeln"

Die ersten zwei Jahre hatte die Mannschaft nur Auswärtsspiele. Dort sei es mitunter zu Handgreiflichkeiten zwischen "Spaghettis" und "Kartoffeln" gekommen, erzählt Clemens Hauser vom interkulturellen Verein "Freiburger Wahlkreis 100 %", der das Großbanner im Rahmen des Stadtjubiläums-Projekts "Sichtbar" mitrealisiert hat.

"Am Anfang gab es immer wieder Stress miteinander, aber das war auch ihr Weg zu sagen: Wir gehören dazu, wir sind hier. Sie haben Feste organisiert, sie haben hier auf dem Augustinerplatz bei der Woche des ausländischen Mitbürgers mitgemacht. Also das war ein Superverein für Identität und Integration."

Integration gelungen: "Juventus Capri" löst sich auf

1995 endet die Vereinsgeschichte wegen Nachwuchsmangels. Die Kinder der in Südbaden gebliebenen Gastarbeiter spielten längst mit deutschen Freundinnen und Freunden in hiesigen Vereinen zusammen. Und so betrachtet der 76-jährige Mario Sarcoli das Großbanner seiner einstigen Mannschaft mit Stolz über die gelungene Integration. Gleichzeitig überfallen ihn aber auch Wehmut und Trauer: "Einige haben sich schon verabschiedet", so der ehemalige Spieler des "Juventus Capri".

MEHR ZUM PROJEKT "SICHTBAR":