per Mail teilen

Was, wenn ein brennender Zug mit Fahrgästen in einem Tunnel steckenbleibt? Dieses Unfallszenario haben Einsatzkräfte am Samstag im Katzenbergtunnel zwischen Bad Bellingen und Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach) geprobt. Feuerwehr, Polizei, DRK – insgesamt 300 Rettungskräfte waren im Einsatz. Die Deutsche Bahn als Tunnelbetreiber muss alle drei Jahre solche Notfallübungen durchführen. Die Vorbereitungen für die Großübung im Katzenbergtunnel dauerten ein halbes Jahr.