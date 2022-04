Grillmesse "Glut und Rauch"

Täglich bis zu 500 Menschen wurden in den letzten Monaten am Impfstützpunkt auf der Freiburger Messe gegen Corona geimpft. Zuletzt ging die Nachfrage dann aber so zurück, dass Ende März Schluss war mit dem Boostern und den Impfungen. Nun, knapp vier Wochen später findet in den Freiburger Messehallen wieder die erste Messe statt. Passend zur Jahreszeit hat dort gestern/am Freitag die Grillmesse „Rauch und Glut“ angefangen. Interessierte können sich noch bis morgen/Sonntag ohne Masken- und 3G-Pflicht bei rund 60 Ausstellern über neue Grilltrends inspirieren lassen. Gabi Krings….