Nach dem Ortenaukreis und dem Landkreis Emmendingen verbietet nun auch das Forstamt Freiburg in der nächsten Zeit das Grillen und Rauchen im Wald, auch an offiziellen Grillstellen. Die Waldbrandgefahr ist durch die Trockenheit so stark gestiegen, dass schon kleinste Funken ein Feuer auslösen können.