Wanderweg "Laufenburger 8" ist fertig

per Mail teilen

Die Arbeiten an der sogenannten "Laufenburger Acht" sind fertig gestellt. Die "Acht" ist ein neuer, grenzüberschreitender Runderwanderweg in Form einer Acht. Er führt auf sechs Kilometer entlang des Rheinufers und überquert drei Mal die EU-Außengrenze zwischen Deutschland und der Schweiz. Der Weg hat insgesamt fast drei Millionen Euro gekostet. Die Städte Laufenburg-Schweiz und Laufenburg-Baden haben mehrere Jahre auf die Umsetzung gewartet. Ulrich Krieger, Bürgermeister in Laufenburg Baden, spricht von einem einmaligen Rundweg mit zahlreichen Highlights. Dazu gehören die historischen Altstädte, die Überquerung des historischen Wasserkraftwerks, drei neue Hängebrücken sowie 17 Informations- und Spielstationen. Die Einweihung ist Ende April.