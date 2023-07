Velotag "La BiCyclette": Über fünf Rheinbrücken von Neuenburg bis Vogtsburg

Beim großen deutsch-französischen Freundschaftsfest "La BiCyclette" wird am 9. Juli das EDF-Stauwehr bei Vogstburg-Burkheim eröffnet. Das SWR-Studio Freiburg feiert live mit.

Die feierliche Eröffnung des Stauwehrs bei Vogtsburg-Burkheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist einer der Höhepunkte des großen deutsch-französischen Freundschaftsfests "La BiCyclette“ am 9. Juli 2023. Das Stauwehr ist der letzte Rheinübergang am Oberrhein, der bislang noch geschlossen war. Gefeiert wird "La BiCyclette" mit einem ganztägigen Programm an insgesamt fünf Standorten: Neben Vogstburg-Burkheim auch an den Rheingärten am Übergang Chalampé-Neuenburg, der Rheinbrücke Hartheim-Fessenheim und am Kulturforum Art'Rhena auf der Insel zwischen Breisach und Vogelgrun, außerdem im elsässischen Kunheim an der Schleuse des Rhein-Rhône-Kanals.

Grenzüberschreitender Fahrradtag "La Bicyclette" Stadt Vogtsburg

Velotag mit über 100 Kilometern Fahrradstrecke

Freizeitradler und Radbegeisterte haben die Möglichkeit, auf verschiedenen Routen alle fünf Rheinübergänge abzuradeln. Die gesamte Strecke ist über 100 Kilometer lang. An den Festplätzen unterwegs gibt es Verpflegungs- und Marktstände, außerdem Musik und Unterhaltung.

Zentrale Veranstaltung in Vogtsburg-Burkheim mit SWR4

Zentrum des deutsch-französischen Freundschaftsfestes ist das EDF-Stauwehr bei Vogtsburg-Burkheim. Um 12:45 Uhr wird der Übergang symbolisch von hochrangigen politischen Vertreterinnen und Vertretern aus Deutschland und Frankreich eröffnet. SWR4 Baden-Württemberg wird zwischen 13 und 14 Uhr eine Stunde lang eine Sondersendung von der Bühne am Stauwehr senden, moderiert von Marion Eiche und Robert Wolf, beide aus dem SWR-Studio Freiburg. Auch die SWR1-Band wird mehrmals am Tag spielen, genauso die Stadtkapelle Burkheim sowie die Musique Municipale Marckolsheim. Auf dem Festgelände findet zusätzlich noch ein großer deutsch-französischer Regionalmarkt statt, der mit seinem Kinderprogramm die Stauwehr-Eröffnung auch zu einem Familientag macht.

Umfangreiches Projekt

Gebaut wurde das Stauwehr 1961 im Zuge des großen Rheinseitenkanals Grand Canal d'Alsace. Damals baute Frankreich seine Wasserkraftwerke zur Stromproduktion sowie die Schleusen. Das Stauwehr zwischen Vogtsburg-Burkheim und der Rheininsel bei Marckolsheim soll den Rhein zurückstauen, damit man die Schifffahrt regeln und das Wasserkraftwerk zur Elektrizitätsproduktion nutzen kann. Seit 1961 ist das Stauwehr für die Öffentlichkeit geschlossen.

Neuer Radweg am Stauwehr Burkheim SWR Marion Eiche

"Der letzte geschlossene Rheinübergang am Oberrhein überhaupt. Und uns gelang es jetzt, diesen zu öffnen und das zu feiern."

Zehn Jahre lang hat das Landratsamt mit vielen deutschen und französischen Kooperationspartnern zusammengearbeitet, bis das Stauwehr auch mit Hilfe von EU-Geldern für den Rad- und Fußgängerverkehr nun am 9. Juli 2023 eröffnet werden kann. Das ist Anlass für den großen grenzüberschreitenden Velotag "La BiCyclette".