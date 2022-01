Abwärme soll grenzüberschreitend genutzt werden

Die Abwärme der Badischen Stahlwerke in Kehl soll künftig grenzüberschreitend genutzt werden. Dazu ist jetzt eine deutsch-französische Wärmegesellschaft gegründet worden. Das Land Baden-Württemberg und die Stadt Kehl beteiligen sich jeweils mit einer halben Million Euro. Die Wärme, die bei den Badischen Stahlwerken in Kehl entsteht, soll künftig nicht nur für die Stahlproduktion genutzt werden. Sie soll auch in Fernwärmenetze in Straßburg eingespeist werden. Ein Areal in Kehl wird ebenso bedient. Die Rede ist von insgesamt 7000 Haushalten. Pro Jahr werden so 20.000 Tonnen Kohlendioxid eingespart. Bis zur Heizperiode 2025 / 2026 soll eine 4,5 Kilometer langen Trasse unter dem Rhein hindurch gebaut werden.