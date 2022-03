Große Friedensdemo in Rheinfelden in Deutschland und der Schweiz

per Mail teilen

Ein Zeichen für Solidarität mit der Ukraine: 400 Teilnehmer aus dem südbadischen und dem schweizerischen Rheinfelden sind am Samstag zu einer gemeinsamen Kundgebung zusammengekommen.

Der Treffpunkt könnte symbolischer kaum sein: Die Menschen versammelten sich am Samstag an der alten Rheinbrücke, die beide Rheinfelden verbindet. Zahlreiche ukrainische Fahnen säumten die Brücke.

Knapp 80 Jahre in Frieden verbunden

Seit 1945 sind die beiden Rheinfelden miteinander verbunden; die Menschen leben und arbeiten gemeinsam, der Gang über die Brücke ist völlig selbstverständlich. Die Brücke als Ort sei prädestiniert, die Botschaft an die Leute zu bringen, wie man in Frieden zusammenlebe, sagte Franco Mazzi (FDP), Gemeindepräsident von Rheinfelden in der Schweiz. Sein Gegenüber Klaus Eberhardt (SPD), Oberbürgermeister des badischen Rheinfeldens, ergänzte: "Das ist das Signal Hoffnung, das wir versuchen heute auszusenden."