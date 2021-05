In den Grenzregionen im Dreiländereck, am Hochrhein und Bodensee sorgt das Scheitern des Rahmenabkommens zwischen der Schweiz und der EU für Bedauern und Besorgnis. Über 100 bilaterale Verträge sollten fortlaufend aktualisiert werden.

Wolfgang Dietz, Oberbürgermeister von Weil am Rhein SWR Matthias Zeller

Von einer "außerordentlich Besorgnis erregenden, eigentlich traurigen Nachricht" für beide Teile spricht der Oberbürgermeister von Weil am Rhein, Wolfgang Dietz. Er betonte, dass Dreiviertel des Industriekapitals, das in den Landkreisen Konstanz, Waldshut und Lörrach investiert ist, Schweizer Kapital ist. Dietz verwies auf fast 4.000 Grenzgänger allein aus Weil am Rhein mit Jobs in der Nordwest-Schweiz. In dieser hohen Auspendler-Quote aus seiner Stadt zeige sich für den Weiler OB eine enge Verflochtenheit über Grenzen hinweg.

"Es hat beiden Seiten in der Vergangenheit genutzt, dass sie eine gesicherte vertragliche Grundlage für ihre Zusammenarbeit hatten. Wenn dem jetzt nicht mehr so sein wird, ist das Gift für die Beziehungen."

IHK Hochrhein-Bodensee: "Entscheidung nicht überraschend"

Jedes zweite Unternehmen in der Grenzregion macht Geschäfte mit der Schweiz so der Präsident der IHK Hochrhein-Bodensee Professor Uwe Böhm in Konstanz. Er ist von der Entscheidung der Schweizer nicht überrascht, dies habe sich schon seit Wochen abgezeichnet sagt er dem SWR. Für die Unternehmen in der Region wird der Austausch mit dem Nachbarland nicht einfacher. Darauf hatten viele gehofft. Beispiel Einreise: Wer einen Mitarbeiter in die Schweiz zum Arbeiten schickt, muss das acht Tage vorher anmelden, diese Frist wird nun nicht kürzer. Oder die Zulassung von Produkten: Wer orthopädische Schuhe in die Schweiz verkaufen will, muss diese dort nach wie vor extra zulassen. Gleiches gilt auch für Schweizer Medizinprodukte, die in der EU verkauft werden. Böhm bezeichnet das Verhältnis zwischen beiden Ländern als einen "schleichenden Prozess - voneinander weg, satt aufeinander zu".

Basler Handelskammer befürchtet Unsicherheit für Wirtschaft

Die Präsidentin der Handelskammer der beiden Basler Kantone, Elisabeth Schneider-Schneiter, bedauert das Scheitern des Rahmenabkommens zwischen der Schweiz und der EU. Schneider-Schneiter, die für die Christlich-Demokratische Volkspartei im Schweizer Parlament sitzt, sagte in einer ersten Reaktion gegenüber dem SWR am Mittwoch, dies schaffe Unsicherheit für die Wirtschaft. Für eine Region wie Basel, die sehr eng mit dem Dreiland zusammenarbeite, sei das eine schwierige Situation. Man müsse einfach wissen, dass der Handel mit der EU über die Hälfte des schweizerischen Außenhandels ausmache.

"Rund 60 Prozent der Schweizer Importe kommen aus der EU. Das heißt: Wir sind speziell in den Grenzregionen angewiesen auf gute und stabile Verhältnisse."

EU-Kommission: Beziehungen ohne Abkommen nicht modernisierbar

Die EU hat das Scheitern des sogenannten Rahmenabkommens mit der Schweiz bedauert. Bei Andreas Schwab aus Rottweil (CDU-Abgeordneter im EU-Parlament und Bezirksvorsitzender der CDU Südbaden), dem Vorsitzenden der Delegation des EU-Parlaments, die sich um die Beziehung zur Schweiz kümmert, ist die Entscheidung des Bundesrats nicht so gut angekommen: "Ein Stück weit haben wir sieben Jahre vergeudet."

Die EU-Kommission erklärte, ohne das Abkommen sei eine Modernisierung der Beziehung unmöglich. Die Schweiz hat das Abkommen, das die bestehenden Verträge auf den jeweils aktuellen Stand bringen soll, am Mittwoch nach 13 Jahren Verhandlung platzen lassen. Die Schweiz hatte unter anderem Bedenken, weil sie eigene Arbeitnehmer schützen möchte.