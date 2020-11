Die deutsch-schweizer Grenze ist wegen der Corona-Pandemie für die meisten geschlossen. Und so nehmen einige Menschen den Weg übers Wasser in Kauf, um ins Nachbarland einzureisen.

Der Hochrhein zwischen Schaffhausen und Basel ist eine Grenze, die seit mehr als drei Wochen zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung des Corona-Virus streng überwacht wird. Nur noch wenige Übergänge sind offen für die, die Waren transportieren oder zur Arbeit müssen. Doch offensichtlich finden einige Menschen trotzdem noch Wege, illegal ins Nachbarland einzureisen. Die Bundespolizei hat ihre Kontrollen deshalb nun ausgeweitet und kontrolliert ab sofort nicht nur aus der Luft und auf der Straße, sondern auch auf dem Wasser.



Wasserschutzpolizei hilft aus

Friedrich Blaschke von der Bundespolizei in Weil am Rhein hat Verstärkung bekommen. Zwei Männer der Wasserschutzpolizei in Breisach haben ihr Boot in Wehr (Kreis Waldshut) in den Rhein gelassen und fahren Streife. Noch ist es ein ruhiger Tag auf dem Rhein. Am Schweizer Ufer sind nur zwei Boote zu sehen. Beide halten mit Blick auf das blau-weiße Polizeiboot großen Abstand. Wer über die Mitte kommt, wird gebeten auf seiner Seite zu bleiben. Wer in Deutschland anlegt, muss erklären, warum.

Menschen haben Verständnis

Ein Vater und seine Tochter sind gerade gerudert. Sie haben Verständnis für diesen Einsatz, genauso wie die Spaziergänger, die das Geschehen neugierig beobachten.

Einkaufstouristen per Boot?

Die zusätzlichen Kontrollen haben ihren Grund. Die Polizei hat Hinweise bekommen, daß Schweizer in den letzten Tagen mit Booten über den Rhein zum Einkauf nach Deutschland gefahren sind.

Wassersport nah am Ufer erlaubt

Nicht nur in Wehr reiht sich eine Bootsanlegestelle an die Nächste. Dass mit Booten eingekauft wird, wundert hier keinen. Sie habe schon Menschen gesehen, die neu gekaufte Fernseher mit dem Boot rübergebracht haben, erzählt eine Spaziergängerin. 3.000 Bootseigentümer sind allein auf der Schweizer Seite registriert, sagt Friedrich Blaschke. Ruderboote nicht mitgerechnet. Schwimmen ja, Bootsfahren auch – aber alleine oder zu zweit. Einkaufen oder Besuche auf der einen oder anderen Rheinseite, das geht derzeit nicht, sagt Blaschke. Wer sich nicht daran hält, muss mit Geldstrafen rechnen.

Rheinabwärts kein Problem

Zwei Boote der Wasserschutzpolizei sind zwischen Basel und Bodensee derzeit im Einsatz. Beide kommen aus Breisach. Dort auf dem Oberrhein zwischen Frankreich und Deutschland sind solche Kontrollen derzeit nicht nötig. In Frankreich herrsche derzeit nämlich eine totale Ausgangssperre, demzufolge ist dort auch niemand auf dem Wasser.

Dauer der Kontrollen unklar

Wie lange die Grenzkontrollen auf dem Wasser noch andauern werden? Diese Frage kann derzeit leider niemand beantworten.