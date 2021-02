per Mail teilen

Mit Staus an der Grenze zwischen Kehl und Straßburg ist aktuell wieder zu rechnen. Denn es gelten wegen der Corona-Pandemie verschärfte Einreisebedingungen.

Sie ist selbst Pendlerin und von den Kontrollen an der Grenze zu Frankreich betroffen: SWR Reporterin Christine Veenstra. Weil sie in Straßburg wohnt, bekommt sie die verschärften Bestimmungen direkt mit. Seit der Nacht Sonntag müssen alle Menschen, die aus einem EU-Land nach Frankreich einreisen einen negativen PCR-Test vorlegen. Das gilt nun auch für die Einreise mit dem Auto oder mit dem Zug. Sie berichtet live von der Grenze (Audio).

Ausnahmen gibt es in den Grenzregionen

Wer in Frankreich wohnt und in Deutschland arbeitet oder umgekehrt, muss keinen negativen PCR-Test vorweisen. Aber Pendler müssen etwa mit einer Arbeitgeberbescheinigung nachweisen, dass sie regelmäßige Grenzgänger sind. Außerdem gilt die sogenannte 24 Stunden-Regel. Demnach müssen Menschen, die sich maximal 24 Stunden in Frankreich aufhalten und sich im Umkreis von höchstens 30 Kilometern von ihrem Wohnort bewegen, dürfen auch ohne negativen PCR-Test einreisen. Die Ausnahme gilt auch für diejenigen, die Waren transportieren.