Nachdem das Robert Koch-Institut das Elsass und die Region "Grand Est" zum Risikogebiet erklärt hat, gibt es an dem Grenzübergang zwischen Kehl und Straßburg inzwischen Kontrollen.

An der Grenze zu Baden-Württemberg fragen Polizisten mit Schutzmasken und Handschuhen Autofahrer, die auf deutsches Gebiet einreisen wollen, ob sie Fieber haben und krank sind, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Unter anderem wurde offenbar in Kehl (Ortenaukreis) kontrolliert. Wenn jemand erhöhte Temperatur und Grippe-ähnliche Symptome habe, werde er an der Grenze gestoppt und das weitere Vorgehen mit den Gesundheitsämtern besprochen. Je nach konkretem Fall könnten die Betroffenen zum Beispiel in eine Klinik gebracht werden, um dort auf das Coronavirus getestet zu werden, hieß es.

Offensichtlich keine Absprachen

Die Maßnahmen seien ohne Absprache getroffen worden, sagte die Präfektur-Chefin der Region Grand Est, Josiane Chevalier in Straßburg. "Ich wurde von meinen eigenen Polizisten alarmiert, aber die Methode ist ein wenig überraschend", sagte sie.

Vetrano appelliert an die Vernunft der Pendler

Der Oberbürgermeister der Stadt Kehl (Ortenaukreis), Toni Vetrano (CDU), appellierte erneut an Pendler ins benachbarte Straßburg, auf vermeidbare Fahrten zu verzichten. Täglich pendelten bis zu 5.000 Menschen aus dem Großraum Straßburg nach Kehl, sagte Vetrano im SWR. In Kehl lebten zudem rund 3.000 Menschen mit französischem Pass, die in Straßburg arbeiteten oder zur Schule gingen.

Vetrano gegen grundsätzliches Verbot

Ein grundsätzliches Verbot, die Grenze zu überschreiten, sei nicht möglich, sagt Vetrano: "Wir können es ordnungspolitisch nicht anweisen – wir bauen auf die Vernunft der Menschen, dass sie auch selbst einschätzen, ob sie zur Arbeit kommen können oder nicht." Die Devise laute aber: "Wenn es nicht unbedingt sein muss, dann lieber zuhause bleiben."

Innenminister Strobl: Grenze zu Frankreich stärker kontrollieren

Baden-Württemberg will die Grenze zu Frankreich wegen des grassierenden Coronavirus strenger überwachen. "Es gehört jetzt auch dazu, dass wir dort, wo es notwendig ist, den internationalen Grenzverkehr stärker kontrollieren", sagte Innenminister Thomas Strobl in Stuttgart. "Insbesondere an der Grenze zu Frankreich werden die Bundespolizei und die Landespolizei Baden-Württemberg die Grenzkontrollen verstärken."