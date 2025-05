Die neue Bundesregierung geht an den Landesgrenzen verschärft gegen illegale Einwanderung vor. Das betrifft auch Südbaden. Von Straßburg nach Kehl warteten Autofahrer 30 Minuten.

Die neue Bundesregierung macht in Südbaden Ernst. An den Grenzübergängen nach Frankreich und in die Schweiz kommt es zu verstärkten Grenzkontrollen. Während davon am Mittwochabend in Breisach am Rhein (Kreis Breisgau Hochschwarzwald) an der deutsch-französischen Grenze noch wenig zu spüren war, haben sich die Kontrollen am Donnerstag zwischen Straßburg und Kehl durchaus bemerkbar gemacht.

Rückstau von 30 Minuten auf französischer Seite

Am Grenzübergang von Straßburg nach Kehl hat sich am Donnerstagmittag ein längerer Rückstau gebildet mit einer Wartezeit von 30 Minuten. Immer wieder winkt die Bundespolizei Fahrzeuge aus dem Verkehr, um sie zu kontrollieren - zurückgewiesen wurde bisher noch niemand.

Die Polizei kontrolliert auch in den Straßenbahnen aus Straßburg. Wie lange die Kontrollen in Kehl in dieser Intensivität fortgeführt werden, sei abhängig von der Lage und der Personalsituation, so die Bundespolizei vor Ort in Kehl.

Zurückweisungen an den Landesgrenzen

Bereits am Mittwoch hatte der neue Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) wenige Stunden nach Amtsantritt angekündigt, mehr Bundespolizisten an den deutschen Außengrenzen zu stationieren. Zudem dürfen diese nun auch Asylsuchende an den Grenzen zurückweisen - eine Entscheidung, die eine mündliche Weisung der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) von 2015 zurücknimmt. Diese sah vor, keine Asylsuchenden an den Grenzen abzuweisen.

Seit Donnerstag wird der deutsch-französische Grenzübergang in Kehl verstärkt kontrolliert. SWR

Seit dem 16. September 2024 gab es in Deutschland bereits vorübergehende Grenzkontrollen, die die Vorgängerregierung unter Olaf Scholz (SPD) eingeführt hatte. Der damalige CDU-Vorsitzende und jetzige Bundeskanzler Friedrich Merz hatte schon im Wahlkampf angekündigt, verstärkt gegen illegale Einwanderung vorgehen zu wollen.

Schweiz bezeichnet Maßnahmen als rechtswidrig

Aus Deutschlands Nachbarländern kommt scharfe Kritik an den Maßnahmen , unter anderem aus der Schweiz. Die systematischen Zurückweisungen von Menschen an den deutschen Landesgrenzen verstoße gegen geltendes Recht, schreibt das Schweizer Justizministerium als Reaktion. Die Schweizer Behörden wollen gegebenenfalls Maßnahmen prüfen. Bislang hat sich die Schweiz nicht geäußert, wie man mit zurückgewiesenen Asylbewerbern umgehen will.