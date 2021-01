Wer in Südbaden arbeitet und im Elsass wohnt, ist zurzeit ganz schön im Stress. Denn in Frankreich gilt wegen der Corona-Pandemie eine Ausgangssperre ab 18 Uhr. Ein Beispiel aus Freiburg.

Jessica Hans arbeitet im SWR Studio Freiburg, sie wohnt aber in Straßburg - und zählt damit zu den etwa 24.000 Menschen, die im Elsass leben und nach Südbaden pendeln. Die Strecke ist auch ohne Pandemie nicht ohne, aber in Zeiten von Corona kann es richtig hektisch werden. Jessica Hans geht frühzeitig in den Feierabend, denn sie braucht für den Heimweg knapp zwei Stunden. "Man muss schon immer das Auge am Handy haben, immer gucken, wann ein Zug kommt, weil so oft kommt er jetzt auch wieder nicht", sagt sie. Falls sie einen Zug verpasst, verliert sie im Wettlauf gegen die Zeit mindestens eine halbe Stunde. "Das ist dann meistens schon zu spät", schildert sie.

Noch schnell einkaufen

Eine direkte Verbindung gibt es nicht, sie muss in Kehl auf die Tram umsteigen. Wenn Jessica Hans in Straßburg ankommt, kauft sie schnell noch fürs Abendessen ein - dann muss sie auch schon zu ihrer Wohnung. Wie ihr geht es vielen Straßburgerinnen und Straßburgern. Kurz vor 18 Uhr ist es wuselig auf den Straßen, alle versuchen, rechtzeitig nach Hause zu kommen und den empfindlich hohen Bußgeldern zu entgehen. Ab 18 Uhr ist die Stadt dann wie ausgestorben.

Die Regelungen haben auch Vorteile

Pendlerin Jessica Hans sieht nicht nur Nachteile in den aktuellen Beschränkungen: "Mein Leben war einfach nur voll, und es ist natürlich schön, wenn man mal ein bisschen weniger zu tun hat. Und davor habe ich auch ein bisschen Angst, dass man wieder in so eine Art Freizeitstress kommt."