Die Ausstellung "Grenzfälle" im Historischen Museum Basel beleuchtet die Stadtgeschichte zwischen 1933 und 1945. Die Flüchtlingspolitik ist eines der zentralen Themen.

Denn 1942 und damit im selben Jahr, in dem die Nazis den Stacheldrahtzaun an der grünen Grenze bauten, schloss die Eidgenossenschaft aus "Rassengründen" alle Grenzen für Juden aus Deutschland und schnitt ihnen damit den Fluchtweg in die Schweiz ab, erzählt Kurator Patrick Moser vom Historischen Museum Basel. Der Stacheldrahtzaun an der deutsch-schweizer Grenze ist das Plakatmotiv der aktuellen Ausstellung in der Basler Barfüsserkirche. Dort ist auch ein Originalstück des Stacheldrahtzauns zu sehen - als Leihgabe des Dreiländermuseums aus Lörrach.

Die Ausstellungsräume sind nicht mit Trennwänden abgegrenzt, sondern mit einer Art Zaun oder Gitter im Rotton der Schweizer Fahne. Das Motiv des Grenzzauns zieht sich so durch die Ausstellung mit ihren 150 Objekten, darunter eine Hakenkreuzfahne, ein siebenarmiger jüdischer Leuchter, Fotos, Briefe und Pässe.

Ideologische Anpassung aus wirtschaftlichen Gründen

Die wirtschaftliche Abhängigkeit der Schweiz vom großen Nachbarn war einer der Gründe dafür, dass sich die Eidgenossen anpassten und den Nazis nicht die Stirn boten. Den deshalb vorauseilenden Gehorsam seiner Basler Konzernzentrale bekam auch der jüdische Aufsichtsratschef der deutschen Sandoz-Tochter, Richard Willstätter, zu spüren. Er wurde 1933 zum Rücktritt gezwungen, damit sich das Unternehmen als "arischer" Betrieb ausweisen konnte, so Kurator Patrick Moser vom Historischen Museum Basel.

Originalgrenzzaun als Lörracher Leihgabe im Historischen Museum Basel SWR Matthias Zeller

Hinzu kam die Angst vor Nazi-Deutschland

Die Angst vor dem nationalsozialistischen Deutschland löste Mitte Mai 1940, als die Schweiz von den braunen Achsenmächten umgeben war, eine Massenflucht aus Basel aus: Circa 25.000 Personen verließen Basel aus Angst vor einem deutschen Einmarsch im Rahmen des Frankreich-Feldzugs der Wehrmacht.

Selbstkritische Auseinandersetzung

Es ist seit dreißig Jahren die erste große Ausstellung in Basel zum eigenen Kapitel zwischen 1933 und 1945. Dass die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte selbstkritisch erfolgt, kommt bei den Besuchern gut an.