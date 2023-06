Nutzen Stars ihre Machtpositionen gegenüber Groupies aus? Das Interview mit Musikern aus der Schweiz ist eins von vier Themen in "Dreiland Aktuell". Die ganze Sendung zum Nachschauen.

In "Dreiland Aktuell" geht es um die schweren Vorwürfe gegen den Rammstein-Sänger Till Lindemann. Schweizer Musiker sprechen darüber, ob das, was gerade als "System Rammstein" beschrieben wird, schon immer Teil des Musik-Business war. Auch schaut die Sendung nach Fessenheim, wo sich gerade viel bewegt. Denn dort will die Firmengruppe Liebherr 170 Millionen Euro in einen neuen Standort investieren. Gleichzeitig konkretisieren sich nach drei Jahren Schließung des AKWs neue Pläne für eine Recyclinganlage für schwach radioaktives Material. Und das stößt auf wenig Freude, vor allem auf deutscher Seite.

Die ganze Sendung "Dreiland-Aktuell" zum Nachschauen: