In Zeiten von Negativzinsen bot die Greensill-Privatbank gute Anlage-Konditionen. Gemeinden wie Bötzingen, Bad Dürrheim oder Neckarsulm legten bei ihr Millionen an. Nun ist die Bank pleite.

Bötzingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) wirbt damit, eine der sonnenreichsten Gemeinden in ganz Deutschland zu sein. Aktuell stehen aber dicke dunkle Wolken über dem Weinort am Kaiserstuhl. 13,2 Millionen Euro Steuergeld der Gemeinde sind in Gefahr - wenn die Greensill-Bank pleite geht. Das entspricht 40 Prozent der gesamten Finanz-Anlagen der Gemeinde.

Bürgermeister Dieter Schneckenburger (CDU) ist verärgert, möchte die Bürger aber auch beruhigen: "Die Liquidität der Gemeinde ist nach wie vor gegeben." Alle für dieses Jahr geplanten Projekte könnten umgesetzt werden. Mittelfristig seien allerdings "die Prioritäten neu zu besprechen". Das Geld sei nicht spekulativ, sondern nur zu guten Zinskonditionen angelegt worden, betont der Bürgermeister.

Warum das Geld der Gemeinde bei der ziemlich unbekannten Privatbank aus Bremen angelegt wurde, muss auch besprochen werden. Laut Schneckenburger seien alle Geldanlagenrichtlinien des Gemeinderats eingehalten worden. Langjährige Finanzberater hätten eine ausreichende Bonität der Bank bestätigt.

Sechs Gemeinden in Baden-Württemberg fürchten um Millionen

Auch in anderen baden-württembergischen Gemeinden sitzt der Schock tief. In Bad Dürrheim und Hüfingen (beide Schwarzwald-Baar-Kreis) stehen ebenfalls Anlagen in Millionenhöhe auf dem Spiel, ebenso in Neckarsulm (Kreis Heilbronn), Weissach (Kreis Böblingen) und Mengen (Kreis Sigmaringen). Insgesamt sind bundesweit etwa 50 Kommunen betroffen.

Dass solche Geschäfte passieren, sei alltäglich, sagt Kristinia Fabijancic-Müller vom baden-württembergischen Gemeindetag:

"Das ist nichts Ungewöhnliches, dass Städte und Gemeinden gerade in Negativzins-Zeiten ihr Geld auch bei Privatbanken anlegen. Und wenn dann eine Bank auch eine positive Bonitätsbewertung hat, hat man ja auch geschaut, dass man sein Risiko minimiert." Kristinia Fabijancic-Müller, Gemeindetag BW

Die Gemeinde Bötzingen sieht sich als Opfer eines Finanzbetrugs. "Wir gehen davon aus, dass es sich hier um kriminelle Machenschaften handelt", sagt Bürgermeister Schneckenburger. Die Staatsanwaltschaft Bremen ermittelt wegen möglicher Bilanzfälschungen bei Greensill. In diesem Zusammenhang will die Finanzaufsicht Bafin auch gegen den Stuttgarter Prüfer Ebner Stolz vorgehen.

Termingeldanlage des SWR in vollem Umfang abgesichert

Auch der Südwestrundfunk (SWR) hat bei Greensill Geld angelegt. Der SWR hat nach eigenen Angaben 69 Millionen Euro als Termingeld bei der Bank angelegt. Anders als bei den Kommunen sind diese Anlagen jedoch durch den Einlagensicherungsfonds in vollem Umfang abgedeckt. "Dem SWR entsteht durch die angeordnete Schließung der Greensill Bank kein finanzieller Schaden", so Unternehmenssprecherin Hannah Basten. Allenfalls könne es zu einer Verzögerung der Rückzahlung der Termingelder kommen.

Finanzexperten rechnen noch im März mit einem möglichen Insolvenzverfahren bei Greensill. Aber das könnte Jahre dauern. An die mehreren Millionen Euro kommen die Gemeinden erstmal nicht mehr ran. Die Finanzaufsicht Bafin hat die Geschäfte von Greensill vorerst eingefroren. Seit dem 1. Oktober 2017 profitieren unter anderem Kommunen nicht mehr von der freiwilligen Einlagensicherung der privaten Banken, die in Deutschland in der Regel wesentlich höher ausfällt als die gesetzliche Einlagensicherung von 100.000 Euro.