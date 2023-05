"Nachhaltig kann jeder": So lautet zumindestens das Motto der neuen Messe "greenflair" in Freiburg. Die Aussteller zeigen was ein klimafreundlicher Lebensstil braucht.

In Freiburg hat erstmals die Messe "greenflair" eröffnet. Sie läuft vom 5. bis einschließlich 7. Mai. Dabei dreht sich alles um das Thema Nachhaltigkeit - insbesondere in den Bereichen Ernährung, Mode, Mobilität und Finanzen. Rund 40 Ausstellerinnen und Aussteller kommen aus ganz Deutschland, zwölf aus Freiburg und Region. Viele von ihnen präsentieren Produkte, die zu einem nachhaltigeren Lebensstil beitragen sollen. Gezeigt werden auch neue Entwicklungen - zum Beispiel E-Bikes aus Holz oder Pulver für Hafermilch und andere vegane Getränke. Es präsentieren sich aber auch Vereine, in denen man selbst aktiv werden kann. SWR-Reporterin Jessica Hans hat die Messe getestet und das ein oder andere ausprobiert: Messe will Nachhaltigkeit in den Alltag bringen Zusätzlich zu den Messeständen gibt es ein Rahmenprogramm mit über 25 Vorträgen, die bereits ausgebucht sind. In ihnen geht es beispielsweise über Greenwashing oder die Energiewende. Bei Workshops können Besucherinnen und Besucher mit neuen Mobilitätskonzepten für Freiburg beschäftigen oder in individuellen Wissensrundgängen praktische Konzepte für einen nachhaltigen Alltag kennenlernen. Reporterin Jessica Hans (dritte von l.) bastelt hier aus alten Schallplatten neue Schalen. SWR Neues Gebrauchtwaren-Kaufhaus 2024 in Freiburg Die Freiburger Abfallwirtschaft hat auf der Messe auch ihre Pläne für ein mehrstöckiges Second-Hand-Kaufhaus vorgestellt. Das Kaufhaus mit dem Namen "Fundfabrik" soll im kommenden Jahr nahe dem Messegelände entstehen. Die Kosten betragen rund sechs Millionen Euro. Im neuen Kaufhaus sollen gebrauchte Möbel, Kleidungsstücke, Elektrogeräte oder Fahrräder künftig Besitzer und Besitzerinnen wechseln. Außerdem sind Bildungsangebote und eine Reparaturwerkstatt geplant. In Freiburg gibt es schon jetzt eine Reperaturwerkstatt für Fahrräder und mehrere Sozialkaufhäuser. Mit dem neuen Second-Hand-Kaufhaus soll aber alles unter einem Dach zu finden sein. Auf der Messe bekommen Besucherinnen und Besucher Tipps, um Müll zu vermeiden. SWR Auch Freiburger Unternehmen auf der Messe vertreten Unter den 12 Unternehmen aus Freiburg und Region ist auch ein nachhaltiger Mobilfunk-Anbieter. Er bietet nach eigenen Angaben nachhaltiges Telefonieren und Surfen im Internet an. Durch CO2-Vermeidung, den Bau von Solaranlagen und klimaschonende Arbeitsweisen wird der Mobilfunk umweltfreundlicher. Nachhaltigkeit auf's Ohr - SWR-Reporterin Gabi Krings hat für SWR4 über die Messe berichtet: Greenflair zukünftig einmal im Jahr Auch bei der Planung der Messe setzen die Veranstalter auf möglichst nachhaltige Produkte. Wiederverwendbare Teppiche und Werbebanner und möglichst wenig Papier tragen auf dem Messegelände zum greenflair bei. Die Messe soll zukünftig einmal jährlich stattfinden.