Eine für die christlichen Gemeinden bislang wohl einmalige Situation entsteht durch die Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise: Karfreitags- und Ostergottesdienste werden in menschenleeren Kirchen gefeiert.

Wegen der Corona-Pandemie sind Menschenansammlungen in ganz Deutschland verboten. Die Kirchen in Baden-Württemberg wollen trotzdem für ein Gemeinschaftsgefühl sorgen: Die Karfreitags- und Ostergottesdienste werden zwar ohne Gemeinde gefeiert, dafür gibt es Übertragungen unter anderem im Internet zum Mitfeiern in den eigenen vier Wänden. Auch in verschiedenen, teilweise regionalen Fernsehsendern werden Gottesdienste live ausgestrahlt. Zwar sind manche Kirchen zeitweise noch geöffnet, jedoch nur zum persönlichen Gebet.

Tägliche Übertragungen aus Freiburger Münster



Die Erzdiözese Freiburg lädt Gläubige ein, täglich im Internet an den Live-Übertragungen von Gottesdiensten aus dem Freiburger Münster teilzunehmen. Auch aus einzelnen Gemeinden werden Gottesdienste gestreamt. Der SWR überträgt im Hörfunkprogramm von SWR4 am Karsamstag (22 Uhr) einen Gottesdienst aus Überlingen (Bodenseekreis).

Gottesdienst mit Landesbischof July

Die Evangelische Landeskirche in Württemberg feiert am Karfreitag einen Gottesdienst mit der Stuttgarter Prälatin Gabriele Arnold und an Ostern mit Landesbischof Frank Otfried July. Die Gottesdienste sind anschließend auf der Website der Landeskirche abrufbar.

Trotz leerer Kirchen sollen die Osterkerzen angezündet werden. dpa Bildfunk picture alliance/Felix Kästle/dpa

Osterkerzen sollen brennen

Die katholische Diözese Rottenburg-Stuttgart streamt Gottesdienste aus verschiedenen Orten auf ihrer Homepage und einem neuen Youtube-Kanal. Bischof Gebhard Fürst hält die Kar- und Ostergottesdienste im Dom Sankt Martin in Rottenburg (Kreis Tübingen). Obwohl er und alle Pfarrer die Gottesdienste alleine in den Kirchen feiern müssen, unterstreichen sie die Verbundenheit mit der Gemeinde. Es gibt Vorlagen für Hausgebete.



"Wir befinden uns in einem Ausnahmezustand, den noch vor wenigen Wochen niemand für möglich gehalten hätte", schreibt der für die Liturgie verantwortliche Weihbischof Gerhard Schneider auf der Homepage. Trotzdem sollen alle Ostern, die zentrale Feier des christlichen Glaubens und der christlichen Hoffnung, "in Freude mitfeiern können". Auch die, die unter Umständen ganz alleine zuhause seien.



Die Osterkerzen sollen, sofern die Kirchen geöffnet sein können, während der Öffnungszeiten brennen, rät Schneider weiter. Gemeinschaft schaffen soll auch, dass in allen Kirchengemeinden in der Diözese zum Gloria am Gründonnerstag und in der Osternacht sowie am Ostersonntag die Glocken klingen.

Evangelische Landeskirche Baden streamt aus Bretten



Die evangelische Landeskirche in Baden setzt ebenfalls auf Livestreams auf ihrer Homepage. Dort wird am Karfreitag um 10:15 Uhr ein Gottesdienst unter anderem mit Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh aus Karlsruhe übertragen. Am Ostersonntag gestaltet den Gottesdienst unter anderem Prälat Traugott Schächtele für eine Übertragung aus Bretten (Kreis Karlsruhe).

SWR überträgt mehrere Gottesdienste



Der Südwestrundfunk (SWR) überträgt ebenfalls Gottesdienste in der Karwoche und zu Ostern. Sie kommen unter anderem aus der Unterkirche der Frauenkirche in Dresden und mit Papst Franziskus aus Rom und den anschließenden Segen "Urbi et Orbi". Die Gottesdienste sind live und nach der Ausstrahlung in der ARD Mediathek zu sehen. Dort ist bereits der Palmsonntags-Gottesdienst aus der Evangelischen Kirche in Ludwigshafen-Pfingsweide abrufbar. Eine jüdische Gottesdienstfeier zum Pessachfest aus Frankfurt wird als Aufzeichnung am 13. April, 9:05 Uhr, im SWR Fernsehen ausgestrahlt. Die verstärkten Gottesdienstausstrahlungen im SWR Fernsehen werden bis 10. Mai fortgesetzt.