Corona-Erleichterungen bei Gottesdiensten

Die Erzdiözese Freiburg hat die Erleichterungen für die Feier von Gottesdiensten in der neuen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg begrüßt. Die zuletzt geplante 3G-Regel für den Besuch von Gottesdiensten entfällt demnach, ebenso die bislang vorgeschriebene Kontaktnachverfolgung. Bis auf Weiteres bleiben in Gottesdiensten in der Erzdiözese Freiburg aber das Tragen von FFP2-Masken sowie die Einhaltung eines Abstands von mindestens 1,5 Metern verpflichtend. Die Neuregelungen gelten mit Inkrafttreten der geänderten Corona-Verordnung ab Mittwoch. Die Erzdiözese Freiburg werde die näheren Bestimmungen zur Feier von Gottesdiensten unter den neuen Corona-Bedingungen noch im Einzelnen regeln, heißt es in einer Mitteilung. „Wir begrüßen die Erleichterungen für die Feier von Gottesdiensten und danken den politischen Verantwortungsträgern für den guten Dialog“, sagte der Generalvikar der Erzdiözese Freiburg, Christoph Neubrand, am Dienstag. Man werde weiterhin die Verantwortung in der Pandemie wahrnehmen und alles dafür tun, dass die Menschen sicher Gottesdienst feiern können, hieß es.