Plätze für Weihnachts-Gottesdienste werden schon knapp

Volle Kirchen an Heilig Abend wird es auch dieses Jahr nicht geben. Wenn Sie einen Gottesdienst besuchen wollen und was die Alternativen sind, erfahren Sie hier.

Für viele Menschen in Südbaden gehört der Besuch eines Gottesdienstes untrennbar zu den Weihnachtsfeiertagen. Doch die Plätze sind auch in diesem Jahr begrenzt, betont die Pfarrerin der evangelischen Stadtkirche in Emmendingen Irene Leicht. In pandemiefreien Zeiten predigt sie an Heilig Abend vor rund 1.000 Leuten. In diesem Jahr können nur 100 Besucherinnen und Besucher pro Gottesdienst in den Kirchenbänken Platz nehmen.

Anmeldung telefonisch oder über Online-Portale

Ein spontaner Kirchenbesuch ist nicht möglich. In vielen evangelischen und katholischen Gemeinden in Südbaden müssen Interessierte sich vorab anmelden. Entweder telefonisch im Pfarrbüro oder über ein Online-Buchungsportal auf der jeweiligen Webseite der Gemeinde.

Kein Warten in der Kälte vor der Kirche

Die Anmeldung bringe immerhin den Vorteil mit sich, dass die Kontrolle am Eingang zügig gehe. Damit müssten die Leute nicht in der Kälte warten, bis sie in die Kirche rein könnten, meint Irene Leicht. Viele Gemeinden bieten mehrere Gottesdienste an, um der großen Nachfrage gerechter zu werden. Trotzdem: Wer noch einen Platz bekommen wolle, müsse jetzt buchen, betont Leicht. Besonders die Gottesdienste mit musikalischer Begleitung seien sehr beliebt.

In den meisten Gottesdiensten keine 3G-Beschränkungen

3G-Beschränkungen gelten derzeit nicht in den Kirchen. Niemand dürfe an der Ausübung seines Glaubens gehindert werden – das gewährleistet die Religionsfreiheit. Strenge Auflagen der Kirchen sollen gewährleisten, dass sich in den Gottesdiensten niemand ansteckt: Ein Mindestabstand von 1,5 bis zwei Metern zu fremden Personen, eine Maskenpflicht, Kontaktnachverfolgung und eben eine begrenzte Besucherzahl.

Dekan Rüdiger Schulze zeichnet einen Weihnachtsgottesdienst oberhalb von Buchholz auf. SWR

Alternative zu Präsenz-Gottesdiensten: Online-Gottesdienste

Für alle, die keinen Platz ergattern oder zu Hause bleiben möchten, bieten viele evangelische und katholische Kirchengemeinden Online-Gottesdienste an. Auch im Kirchenbezirk in Emmendingen zeichnet Rüdiger Schulze, Dekan des evangelischen Kirchenbezirks Emmendingen, gemeinsam mit Ehrenamtlichen einen Gottesdienst für Heilig Abend auf. Das Besondere: Statt auf der Kanzel steht er an diesem Morgen inmitten einer Schafherde. Oberhalb von Emmendingen-Buchholz zeichnen sie hier die Wortbeiträge der Christvesper an Heilig Abend auf. Der musikalische Teil wird später in einer Kirche gedreht und anschließend geschnitten.

Online-Gottesdienste werden mit großem Aufwand produziert

Es sind aufwendige Produktionen, die besonders in der ohnehin stressigen Vorweihnachtszeit zusätzliche Kapazitäten binden. Doch die Mühe sei es Wert, ist Dekan Rüdiger Schulze überzeugt: Das Online-Angebot komme bei den Leuten gut an. Sie haben im Vergleich zu Präsenz-Gottesdiensten immerhin zwei Vorteile: Sie können zu jeder Tages- und Nachtzeit angeschaut werden und es wird, wie hier zwischen Schafen und Weinreben, mal eine ganz andere Kulisse geboten.