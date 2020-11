Seit einer Woche gelten verschärfte Corona-Regeln. Die Folgen: Gastro- und Freizeitbetriebe mussten schließen, ebenso stillgelegt ist das kulturelle Leben: Museen, Theater, Kinos, Musikbühnen sind zu. Eine Ausnahmeregelung gilt allerdings für Kirchen.

Die kirchlichen Gemeinden dürfen auch nach den aktuellen Verschärfungen des Corona Teil-Lockdowns weiterhin ihre Gottesdienste feiern. Doch das wird teilweise kritisiert, zumal sich immer wieder Menschen bei Gottesdiensten mit dem Coronavirus infizieren - zuletzt knapp 60 Personen bei einer Freikirche in Schwenningen. Der Druck in den Kirchengemeinden ist also hoch.

Kurz vor 11 Uhr am Sonntagmorgen: In Kürze beginnt in der Katholischen Herz-Jesu-Kirche in Müllheim der Gottesdienst. Das Hauptportal ist abgeschlossen, wer mitfeiern will, muss durch den Seiteneingang. Eine Infotafel und freiwillig ehrenamtliche Helferinnen wie Kordula Briemle vom Pfarrgemeinderat geben hier Auskunft über die aktuellen Verhaltensregeln: "Neu ist, dass die Kontaktdaten dokumentiert werden müssen. Dazu gekommen ist, dass nicht mehr gesungen werden darf und dass der Mund-Nasenschutz während des gesamten Gottesdienstes getragen werden muss."

Ordner-Teams überwachen die Einhaltung der Hygiene-Regeln

An der Kirchentür steht Norbert Pöllinger und weist auf Abstand und Desinfektionsspender hin: "Wir sind einfach ein paar Leute, die schauen, dass es alle richtig machen. Wenn's jemand vergisst, dann erinnern wir daran. Die meisten wissen schon Bescheid wie's geht und ziehen mit - alles bestens."

Auch drinnen bei Silvia Grün funktioniert es reibungslos: "Meine Aufgabe ist es darauf zu achten, dass jeder einen Kontakt-Zettel ausfüllt, dass der Stift nur einmal benutzt wird und dann in die Gebraucht-Box wandert. Außerdem die Leute anzuweisen, dass sie Abstand halten, wenn sie rein kommen und dass die Plätze richtig besetzt sind."

"Singen gehört zum Gottesdienst dazu und wir vermissen es. Man stellt sich darauf ein, es stört schon ein bisschen aber da müssen wir jetzt durch. Wir wollen ja Gottesdienst feiern und müssen uns dabei schützen." Mitfeiernde beim Katholischen Gottesdienst in Müllheim

Neue Gottesdienst-Regeln überwiegend akzeptiert aber belastend

Die neuen Gottesdienst-Regeln werden von den Gläubigen überwiegend akzeptiert. Dennoch: Die immer strengeren Hygieneauflagen belasten auch. Etwa Josef Maurer, den leitenden Pfarrer der Seelsorgeeinheit Markgräflerland mit ihren etwa 10.400 Katholiken in den fünf Teilgemeinden Steinenstadt, Neuenburg, Grissheim, Müllheim und Badenweiler.

"Stressig ist es immer auf dem Laufenden zu sein und wenn neue Instruktionen kommen diese dann auch umzusetzen. Das ist dann zusätzliche Arbeit und hat Prioritätsstufe 1. Wenn dazu die Ehrenamtlichen nicht da wären, wäre es gar nicht möglich, dass wir Gottesdienste feiern." Josef Maurer, Leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Markgräflerland

Freiwillige und ehrenamtliche Aufgaben bringen Laien an Grenzen

Für jeden einzelnen gottesdienstlichen Anlass ein Hygienekonzept vorhalten, das vom Pfarrer und einem verantwortlichen Laien unterschrieben ist, Ordner-Teams organisieren und bei der Stange halten, welche die Einhaltung der Konzepte überwachen, von der Teilnehmer-Erfassung vor dem Gottesdienst bis zur Desinfektion der Kirchenbänke danach - Ausübung der Religionsfreiheit unter strengen Corona-Regeln. Die Laien kommen mit dieser freiwilligen und ehrenamtlichen Aufgabe zunehmend an ihre Grenzen, warnt der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Markus Gutting. Und das nicht nur, weil der organisatorische Aufwand enorm groß ist.

"Wir haben die Problematik, dass wir auch angefeindet, oder zumindest kritisiert werden. Gegenüber der Kirchen heißt es: Die dürfen ihre Gottesdienste feiern und wir müssen unsere Kneipen schließen oder unseren Kultur-Betrieb einstellen, obwohl wir auch Hygienekonzepte haben." Markus Gutting, 1. Vorsitzender des Pfarrgemeinderats

Außerdem seien nicht immer alle Kirchgänger einsichtig. Wenn sich Einzelne weigern den Anweisungen der Ordner Folge zu leisten, oder diese gar angepöbelt werden, dann "können wir doch mit den Leuten nicht anfangen zu diskutieren, oder Konflikt-Situationen zulassen", so Gutting weiter - "und das vor dem Beginn eines Gottesdienstes."

Unsicherheit begleitet die Vorbereitungen auf Weihnachten

An diesem Sonntag aber ist alles gut gelaufen. Der Gottesdienst in der Katholischen Kirche in Müllheim konnte unter Einhaltung aller verschärften Regeln gefeiert werden. Doch die Unsicherheit bleibt, wie lange das noch möglich sein wird - vor allem mit Blick auf die bevorstehende Weihnachtszeit. Aber dazu laufen im Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Markgräflerland, in den Gemeinde-Teams, bei engagierten Ehrenamtlichen in den Teilgemeinden und im Seelsorge-Team derzeit konkrete Überlegungen und Planungen - damit auch dieses Jahr, wenn auch unter Corona-bedingtem Vorbehalt - Weihnachten kommen und am Ende auch gefeiert werden kann.