Seit 300 Jahren gibt es den Glocknerhof direkt am Fuße des Belchen. Seit 21 Jahren stellen sie hier Käse her.

"Käse ist Milch auf dem Weg zur Unsterblichkeit." Wenn dieses Zitat des amerikanischen Intellektuellen Clifton Fadiman stimmt, dann arbeiten sie auf dem Glocknerhof im Münstertal an einem Stückchen Ewigkeit.

Kühe und Ziegen sind wichtigste Mitarbeiter

Seine Kühe erkennt Markus Glockner sogar an ihrem Muhen. Um sieben Uhr in der Früh steht er auf, um die Kühe zu melken. Von Mai bis Oktober dürfen sie raus auf die Weide. Damit die Milch ganz besonders lecker schmeckt, bekommen die Tiere im Sommer Gras und im Winter Heu.

Die Ziegen grasen auf den steilen Hängen des Belchen. Diese sind so steil, dass das Ganze fast an einen Almauftrieb erinnert. Je buschiger und steiler die Wiesen seien, desto interessanter sei es für die Ziegen, erklärt der Landwirt. Denn Ziegen sind echte Kletterer.

Sind die Kühe und Ziegen auf der Weide, heißt es für Markus Glockner: Zäune reparieren, Gülle ausbringen, Wiesen mähen und Heu sammeln für den Winter. Auf Silofütterung verzichtet er.

Landwirt Markus Glockner mit Frau Cornelia Brenneisen und Sohn Mirco vom Glocknerhof im Münstertal SWR Nadine Zeller

Käsen mit viel Liebe und dem gewissen Etwas

Der hofeigene Käse liegt seiner Frau Cornelia Brenneisen besonders am Herzen. Käsen könne man lernen, sagt sie. Doch es sich auch Liebe und ein gewisses Gefühl für den Käse vonnöten - das sei wie beim Kuchenbacken. Dreißig verschiedene Sorten an Ziegen- und Frischkäse bietet die Familien in ihrem Hofladen an. Sie versorgen aber auch Gaststätten, kleinere Supermärkte und Wochenmärkte.

Städter essen Ziegenkäse, auf dem Land wird Kuhkäse bevorzugt

Manchmal kommen sogar Touristen aus Hamburg auf den Glocknerhof, um Käse zu kaufen. Städter bevorzugten Ziegenkäse, die Landbevölkerung Kuhkäse - das zeigt die Erfahrung von Cornelia Brenneisen. Woran das liegt? Die Landbevölkerung assoziiere mit dem Ziegenkäse den strengen Geruch der Tiere und das schrecke dann ab, meint die Käserin.

Der Käsefluss wird auf jeden Fall nicht enden, denn Sohn Mirco hat eine Ausbildung zum Milchtechnologen gemacht. Käse vom Glocknerhof wird also weiter in aller Munde sein.