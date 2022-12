Warnung vor Glatteis in Südbaden noch nicht aufgehoben

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Südbaden weiterhin vor Glätte und regional vor Glatteis. Am Donnerstagmorgen kam es in der Region zu neuen Unfällen. Die Notaufnahme in Freiburg ist vorbereitet.

In den südbadischen Landkreisen hat es am Donnerstagmorgen erneut Glatteisunfälle gegeben. Auf der A5 bei der Ausfahrt Riegel (Landkreis Emmendingen) ist ein Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen und in der Böschung zum Stehen gekommen. Die Autobahn ist laut Polizei derzeit in Fahrtrichtung Süden komplett gesperrt. Die Bergung des Lastwagens gestalte sich schwierig. Sie kann den ganzen Donnerstagvormittag andauern.

Neue Verkehrsunfälle im Schwarzwald

Auf der B31 in Kirchzarten (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) hat es einen Unfall mit einem Streufahrzeug gegeben. Dazu war am Donnerstagmorgen noch nicht Näheres bekannt.

SWR-Reporterin Christina Libuda war am Mittwochmittag in Freiburg unterwegs:

Provisorischer Behandlungsplatz bleibt

Seit Mittwochmittag unterstützen rund 40 Einsatzkräfte der Malteser und des Deutschen Roten Kreuzes den Behandlungsplatz an der Freiburger Messe. Er wurde am Mittwoch aufgebaut, um die Notaufnahmen der Freiburger Kliniken zu entlasten. Diese Sichtungsstelle bietet Platz für maximal 15 Patienten und dient als Puffer, bis in den Krankenhäusern wieder Platz ist. Sie war auch über die Nacht besetzt. Laut einem Sprecher des Freiburger Katastrophenschutzes bleibt der Behandlungsplatz bis Donnerstagmittag aufgebaut.

SWR-Reporterin Gabriele Krings hat mit dem Leitenden Notarzt, Daniel Schmitz, gesprochen:

250 Patienten vom Rettungsdienst in Freiburg versorgt

Bis Mittwochmittag sind rund 250 Patientinnen und Patienten in der Notaufnahme der Freiburger Kliniken medizinisch versorgt worden. Das teilte ein Sprecher am Mittwochnachmittag mit. In der Regel hatten die Menschen Knochenbrüche, Prellungen und Platzwunden. Lebensbedrohliche Verletzungen gab es nicht.

Verstärkung aus Karlsruhe, Rastatt und Villingen-Schwenningen

Zur Verstärkung wurden zusätzlich Rettungswagen aus Karlsruhe, Rastatt und Villingen-Schwenningen angefordert. Zu Spitzenzeiten waren allein in Freiburg insgesamt 16 Rettungswagen im Einsatz, normal sind sieben. Auch am Donnerstag wird mit weiteren Verletzten gerechnet.

Polizeipräsidium Freiburg warnt vor Unfallgefahr

Das Polizeipräsidium Freiburg warnt seit Dienstag vor enormer Unfallgefahr. Vom Hochrhein bis ins südliche Alpenvorland kann es bis Donnerstagvormittag zu Frost und geringem Schneefall kommen - regional auch zu Glatteis. Das meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagmorgen.