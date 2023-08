Glasscherben in Kinderbecken geworfen: Schwimmbadbesucher verletzt

Unbekannte haben in der Nacht Glasscherben in einem Kinderbecken in einem Freiburger Freibad zurückgelassen. Mehrere Besucher erlitten Schnittverletzungen.

Unbekannte haben Glasscherben in das Kinderbecken in einem Freibad in Freiburg geworfen. Auch der Nichtschwimmerbereich war betroffen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Den Ermittlungen zufolge waren die Täter oder Täterinnen in der Nacht von Sonntag auf Montag auf das Gelände im Stadtteil Sankt Georgen eingedrungen. Besucher schneiden sich an Glasscherben Mehrere Schwimmbadbesucher hatten die Scherben tags darauf zunächst nicht bemerkt und erlitten beim Benutzen der Becken Schnittverletzungen an den Füßen. Die betroffenen Becken mussten kurzfristig abgesperrt werden, um die Scherben zu entfernen. Die Polizei bat mögliche Zeugen, sich zu melden.