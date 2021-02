Ein Schweizer Glashersteller arbeitet rund um die Uhr, um die Nachfrage nach sterilen Glasfläschchen bedienen zu können. Die Ampullen werden für die Corona-Impfstoffe benötigt.

Die ganze Welt wartet auf diese Milliarden von Glasfläschchen für den Covid-Impfstoff. Die Schweizer Firma Medistri am Neuenburgersee sterilisiert sie. Das Besondere: Die Fläschchen werden in den Kartons sterilisiert. Dafür werden sie mit dem Gabelstapler in eine von insgesamt vier Kammern gefahren. Erst wird ein Vakuum erzeugt, dann werden sie mit Stickstoff und Gas sterilisiert. Sylvain Vasseur, Technischer Leiter bei Medistri: "Die Verpackungen sind aus einem speziellen Material, das das Gas durchlässt. Sie bleiben bis zu achtzehn Stunden in einer der Kammern."

2019 hat die Firma noch 90 Millionen Fläschchen sterilisiert, dieses Jahr sollen es 220 Millionen werden. Das Verfahren wurde verfeinert. Momentan läuft die Produktion 24 Stunden, sieben Tage lang. Shoko Nilforoushan, Geschäftsleiterin bei Medistri: "Wir hätten nie gedacht, dass wir in eine Situation kommen, in der wir Tag und Nacht Fläschchen steril machen."

Eigentlich säubert die Firma ganz andere medizinische Geräte, zum Beispiel Implantate und Katheter. Doch das hat wegen Corona stark abgenommen. Jetzt konzentrieren sie sich auf Glasfläschchen und dies wird wohl noch einige Zeit auch die Haupttätigkeit bleiben.