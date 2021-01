per Mail teilen

Tonnen von belasteter Erde wurden jahrelang in einem Steinbruch im Berner Oberland illegal abgelagert. Ausgewaschene Schadstoffe bedrohen nun den Blausee und seine Fische - und das Grundwasser.

Für das Fischsterben im Blausee im Berner Oberland soll die Transportfirma TGC verantwortlich sein. Oberhalb des Sees hat sie offenbar jahrelang giftigen Müll in einem Steinbruch entsorgt. Ein ehemaliger Fahrer des Unternehmens berichtet im Schweizer Fernsehen darüber, dass sie per SMS gezwungen wurden Lieferscheine zu frisieren: "Während meiner Zeit bei TGC haben wir sehr häufig belastetes Material umdeklariert. Wir haben die ganze Zeit falsche Angaben gemacht, weil der Chef das so befohlen hat."

Statt auf einer geeigneten Deponie sei das umdeklarierte Material illegal in einem Steinbruch verklappt worden. Von dort gefährdet es den Blausee und das Grundwasser. Natalie Imboden von den Grünen im Kanton Bern: "Also das ist ein dreckiges Geschäft, das sind schmutzige Methoden. Einer macht Gewinn und die anderen leiden darunter, weil das Grundwasser eventuell verseucht ist. Die Bevölkerung vor Ort ist deswegen zum Teil in Angst und Sorge."

Wegen massiven Verstößen gegen Umweltgesetze ermitteln inzwischen die Strafbehörden gegen das Unternehmen. Die Transportfirma indessen weist die Vorwürfe zurück.