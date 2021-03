Die Vergiftungs-Informationszentrale in Freiburg bekommt deutlich mehr Geld vom Land. Wie das Umweltministerium mitteilte, wird der Zuschuss auf rund 400.000 Euro jährlich aufgestockt, das sei fast doppelt so viel wie davor. Laut Ministerium wäre der Fortbestand der Zentrale ansonsten gefährdet gewesen. Die Vergiftungs-Informationszentrale ist an die Universitätsklinik Freiburg angeschlossen und bietet eine 24-Stunden-Hotline für Giftnotrufe an.