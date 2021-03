Rund 800.000 Euro im Jahr soll die Vergiftungs-Informations-Zentrale (VIZ) in Freiburg künftig vom Land bekommen. Das ist mehr als das Doppelte der bisherigen Zuschüsse. Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) sprach von einer "nachhaltigen Lösung", ohne die man den Betrieb des Giftnotrufs hätte einstellen müssen. Mit dem Geld könne mehr Personal eingestellt werden. Außerdem lasse sich damit ein Umzug in modernere Räume finanzieren. Das VIZ ist an der Uniklinik Freiburg angesiedelt und betreibt rund um die Uhr einen Giftnotruf. Immer häufiger wenden sich Menschen mit Fragen zu Vergiftungen, Drogen oder Medikamentenwirkungen an die Freiburger Zentrale. Laut Umweltministerium gab es zuletzt rund 32.000 Anrufe im Jahr.