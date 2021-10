Giftmülldeponie wird womöglich nicht versiegelt

per Mail teilen

Die Giftmülldeponie Stocamine im elsässischen Wittelsheim wird womöglich nicht wie geplant im Oktober versiegelt. Ein Verwaltungsgericht im französischen Nancy beschäftigt sich diese Woche mit dem Fall. Nach Plänen der französischen Regierung soll der Müll in der unterirdischen Mine für immer eingeschlossen werden. Die Gebietskörperschaft Elsass und weitere Vertreter aus der Region hatten dagegen Rechtsmittel eingelegt. Mit einer einstweiligen Anordnung wollen sie verhindern, dass die Versiegelung wie geplant im Oktober beginnt. Eine erste Prüfung durch ein Mitglied des Gerichts hat ihre Position offenbar gestärkt. Laut einer Pressemitteilung der Körperschaft hat der sogenannte rapporteur public darauf hingewiesen, dass Studien zu möglichen Folgen einer Versiegelung unzureichend sind, ebenso die finanzielle Absicherung des Vorhabens. Bemängelt werden demnach auch die Information der Öffentlichkeit und Unklarheiten zur Menge quecksilberhaltiger Abfälle in der einstigen Kali-Mine. Nach der ersten Prüfung wird das Gericht voraussichtlich am Freitag entscheiden, ob die Versiegelung der Mine vorerst gestoppt wird. Experten vermuten, dass dort insgesamt 42.000 Tonnen giftiger Stoffe lagern, die Europas größtes Grundwasserreservoir vergiften könnten.