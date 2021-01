Quecksilber, Chrom und Arsen sollen in der elsässischen Deponie Stocamine bleiben, so Frankreichs Umweltministerin. Zum Schutz von Europas größtem Grundwasserreservoir war in der Region die Bergung gefordert worden.

Die Giftmülldeponie Stocamine in Wittelsheim im Südelsass, 30 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, gilt als eine der großen Umweltsünden am Oberrhein. Umweltorganisationen, Behörden und Kommunalpolitiker fordern schon lange, dass der Müll aus der Deponie geholt und entsorgt wird. Doch jetzt soll aus der Deponie ein Endlager werden.

Französische Umweltministerin will Giftmülldeponie versiegeln

In die unterirdische Mine dringt nach einem Brand vor 19 Jahren Wasser ein. Der Hohlraum, in dem die mehr als 40.000 Tonnen Giftstoffe lagern, schließt sich aber allmählich. Frankreichs Umweltministerin Barbara Pompili hat nun mitgeteilt, dass alle in der früheren Kali-Mine lagernden Giftfässer dort eingeschlossen werden sollen. Sie war Anfang Januar kurz in der Mine gewesen und hattes sich mit Lokalpolitikern ausgetauscht.

Grundlage der Gespräche war eine neue Studie zu Kosten und Risiken einer Bergung des giftigen Mülls. Dass eine Bergung der Giftstoffe für den Grundwasserschutz Vorteile habe, sei danach nicht erwiesen, so Umweltministerin Pompili. Für die Arbeiter würde sie aber bedeutende Risiken mit sich bringen. So begründete sie ihre Entscheidung, dass alle in der früheren Kali-Mine lagernden Giftfässer dort eingeschlossen werden sollen.

Empörung und Sorge über diese Entscheidung am Oberrhein

In der Region war jahrelang - auch vom Oberrheinrat - die Bergung des Giftmülls gefordert worden. Denn er drohe Europas größtes Grundwasserreservoir zwischen Schwarzwald und Vogesen zu vergiften, so die Befürchtung. Der Oberrheinrat hatte an die französische Regierung sppelliert. Informationen gingen auch die Umweltministerien in der Schweiz und in Stuttgart.

Frédéric Bierry, der Präsident der neuen Europäischen Gebietskörperschaft Elsass, kritisiert die Entscheidung der Umweltministerin daher scharf und fragt: War ihr Besuch Anfang Januar nur eine Alibi-Veranstaltung und die Entscheidung längst gefallen? Erst am vergangenen Freitag habe die Europäische Gebietskörperschaft Elsass einstimmig gefordert, so schnell und so viel Giftmüll wie möglich zu bergen.

Begeht der französische Staat ein Umweltverbrechen?

"Die Entscheidung fällt gerade, wo der französische Staat entschieden hat, einen Straftatbestand für Umweltverbrechen zu schaffen. Wird er nicht für den ersten Ökozid verantwortlich sein, den er gesetzlich bestrafen will?" Frédéric Bierry, Präsident der Europäischen Gebietskörperschaft Elsass

Weiter heißt es in der Pressemitteilung, die Europäische Gebietskörperschaft Elsass sei bereit, das Projekt zu übernehmen. Sie verlange vom Staat dafür 456 Millionen Euro, die für die Bergung vorgesehen waren. Eine Studie hatte ergeben, dass eine Räumung mit Robotertechnik sehr aufwändig und teuer wäre. Zunächst wurden 250 Millionen Euro ins Spiel gebracht. Dann wurde die Zahl auf rund 450 Millionen erhöht.

"Wir wollen keine zusätzlichen ökologischen Schulden für zukünftige Generationen." Frédéric Bierry, Präsident der Europäischen Gebietskörperschaft Elsass

BUND Südlicher Oberrhein: "Verbrechen an der Zukunft"

Auch der ehemalige Geschäfstführer vom BUND südlicher Oberrhein, Axel Mayer, hält die Entscheidung Frankreichs, die Giftfässer in der Kali-Mine zu lassen, für falsch. Er spricht von einem "Verbrechen an der Zukunft" und fordert, zumindest die wasserlöslichen Giftstoffe zu bergen. Denn in wenigen Jahren schon, meint er, gäbe es keine andere Lösung mehr. Dann werde es extrem teuer, den Giftmüll dort noch herauszuholen.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz kämpft von Anfang an gegen die Lagerung der giftigen Industrieabfälle in 600 Metern Tiefe in der Deponie Stocamine. 2002 nach dem Brand in der Mine wurden weitere Einlagerungen gestoppt. Ab 2014 wurde für das Wasser besonders gefährlicher quecksilberhaltiger Abfall aus der Mine geholt. Dann gab es Studien, der Stollen sei einsturzgefährdet, er müsse komplett geräumt werden.

Deutsche Bundes- und Landesregierungen sollen sich einschalten

Statt der Räumung hat sich das französische Umweltministerium für die kostengünstigere Lösung entschieden: Der Giftmüll soll an Ort und Stelle bleiben und Betonbarrieren das Eindringen von Wasser verhindern. Der BUND hofft, dass nun die deutsche Landes- und Bundesregierung aktiver werden. Denn auch die seien in der Verantwortung.