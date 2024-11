per Mail teilen

Im Basler Klybeck-Areal an der Deutsch-Schweizer und der Französisch-Schweizer Grenze soll eigentlich ein neues Stadtviertel entstehen - mit Wohnungen für 10.000 Menschen. Doch nun wurde dort in der ehemaligen Farbstofffabrik K-90 ein giftiges Gas entdeckt, das auch als chemischer Kampfstoff verwendet wird. Das zeigt eine Recherche des Schweizer Fernsehens. Der Stoff, bekannt unter dem Namen Chlorpikrin, soll schon in geringen Mengen gefährlich sein.