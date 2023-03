Waffenhersteller Heckler & Koch macht so hohe Gewinne wie noch nie

Der Oberndorfer Waffenhersteller Heckler & Koch hat 2022 so gut verdient wie noch nie. Der Gewinn nach Steuern habe um 132 Prozent zugelegt, so Vorstandschef Koch.

Der Waffenhersteller Heckler & Koch blickt auf das erfolgreichste Geschäftsjahr seiner Firmengeschichte zurück. Im vergangenen Jahr ist der Umsatz des Unternehmens aus Oberndorf am Neckar (Kreis Rottweil) um rund fünf Prozent auf über 305 Millionen Euro gestiegen.

Den Gewinn nach Steuern gibt Heckler & Koch mit 50,6 Millionen Euro an. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von rund 132 Prozent. Somit trage der vor Jahren eingeschlagene Wachstums- und Innovationskurs weiter Früchte und das Jahr 2022 sei ein ganz besonderes gewesen, so Vorstandschef Jens Bodo Koch am Freitag.

Gute Geschäfte in Europa und den USA

In den USA habe man zwei große Militäraufträge erfolgreich abgeschlossen und auch in Europa sei die Nachfrage durch Sicherheitskräfte hoch. Aber auch Sondereffekte wie etwa ein günstiger Dollarkurs hätten zu einem starken Jahr beigetragen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Belgischer Zoll bestellt Dienstwaffen

Auch beim Schuldenabbau ist Heckler & Koch weiter vorankommen: Unter anderem durch Refinanzierungen ist die Schuldenlast von über 240 Millionen auf nun 110 Millionen Euro gesunken, schreibt der Waffenhersteller. Nun blickt man weiter entschlossen in die Zukunft. Gerade hat Hecker & Koch eine Ausschreibung des belgischen Zolls über neue Dienstpistolen gewonnen. Die ersten Waffen sollen im September ausgeliefert werden.