Lauffenmühle-Areal in Lauchringen: Gewinnerentwurf steht fest

per Mail teilen

Wohnraum, Einzelhandel, Handwerk - das alles soll am Lauffenmühle-Areal in Lauchringen (Kreis Waldshut) entstehen. Nach einem städtebaulichen Wettbewerb steht der Gewinner fest.

Es ist nun entschieden: Der Gewinnerentwurf kommt aus Freiburg. Eine 25-köpfige Jury hat am Dienstag gewählt. Das Lauffenmühle-Areal in Lauchringen soll neu bebaut werden.

SWR-Reporterin Andrea Worthmann über den Gewinnerentwurf fürs Lauffenmühle-Areal:

Die Gemeinde Lauchringen hatte zu einem städtebaulichen Wettbewerb für das Gebiet des ehemaligen Textilunternehmens ausgerufen. Ein "qualitätssicherndes Verfahren zur Ideen- und Konzeptentwicklung", hieß es seitens der Gemeinde. Seit Mitte des Jahres hatten sich daher zehn Planungsbüros damit beschäftigt.

Gewinnerentwurf ist ein Mix-Konzept

Zwei Freiburger Architektenbüros konnten die Jury nun mit ihrem Mix überzeugen: Im Areal soll es laut dem Gewinnerentwurf viel Wohnraum mit Begegnungszonen geben, ein kulturelles Zentrum, ein Gebäudekomplex für den Einzelhandel und ein anderer für das Kleingewerbe oder Handwerk. Außerdem soll die nahegelegene Wutach mit einbezogen werden - sogar eine Uferpromenade ist geplant. Der Gemeinderat hat den Gewinnerentwurf einstimmig angenommen. Lauchringens Bürgermeister Thomas Schäuble spricht von einem großen Schritt in die Zukunft der Gemeinde.

Lauchringens Bürgermeister Thomas Schäuble (li.) mit dem Vorsitzenden Preisrichter Jörg Aldinger vor dem Gewinnermodell. SWR Andrea Worthmann Bild in Detailansicht öffnen Das Gewinnermodell fürs Lauffenmühler-Areal in Lauchringen. SWR Andrea Worthmann Bild in Detailansicht öffnen

Am kommenden Montag (21.11.) ist zum Gewinnerentwurf eine öffentliche Infoveranstaltung geplant. Beginn ist um 19 Uhr in der Gemeindehalle in Unterlauchringen. Ab kommenden Mittwoch (23.11.) soll der Entwurf öffentlich im Rathaus ausgestellt sein.

Textilunternehmen nach 185 Jahren geschlossen

2019 hatte das Textilunternehmen im Lauffenmühle-Areal nach 185 Jahren den Betrieb beendet. In ihrer langen Firmengeschichte hat die Lauffenmühle mehrere Umstrukturierungen, Übernahmen und zwei Großbrände überstanden. Scheiterte zuletzt nach fünf Insolvenzen aber an Zahlungsunfähigkeit. Nach dem Abriss der meisten Gebäude hatte die neue Bebauung immer wieder für Gesprächsstoff gesorgt.