Gewichtheberverband holt Flüchtende aus der Ukraine nach Südbaden

Flüchtende Menschen aufnehmen und Spenden sammeln - der baden-württembergische Gewichtheberverband hat eine große Solidaritätsaktion mit den Menschen in der Ukraine gestartet. Am Freitag werden Busse in Richtung polnische Grenze abfahren, einer davon aus Kirchzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald). 180 Frauen und Kinder sollen nach Südbaden geholt werden. Durch das Netzwerk der Vereine konnten Privatpersonen gefunden werden, die bereits sind, Flüchtende aufnehmen. In den Regionen Schwarzwald-Baar und Breisgau-Hochschwarzwald haben sie vor allem Ferienwohnungen und Appartements zur Verfügung gestellt. Außerdem wurden über 20.000 Euro an privaten Spenden gesammelt. Am Sonntag werden die Busse mit den Hilfesuchenden zurückerwartet. Der ehemalige Chef der German Masters, Jürgen Braun aus Bräunlingen (Schwarzwald-Baar-Kreis), war von den Gewichtheber-Vereinen in der Ukraine um Hilfe gebeten worden. Nächste Woche sollen vier weitere Busse Richtung ukrainische Grenze starten.