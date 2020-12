Sollten Schulen nach dem 10. Januar wieder Präsenzunterricht abhalten? In diese Debatte hat sich die Freiburger Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Monika Stein, eingeschaltet. „Wenn die Inzidenzzahlen runtergegangen sind, sollten wir so viel Präsenzunterricht wie möglich machen“, sagte Stein im SWR-Interview. Sie befürchte aber, dass die Infektionszahlen auf hohem Niveau bleiben werden. Außerdem kritisierte Stein die technische Ausstattung in den Schulen. Während einige dank neuer Anschaffungen gut auf eine mögliche Online-Lehre vorbereitet seien, warteten andere noch immer auf geeignete Geräte, sagte die Haupt- und Werkrealschullehrerin. Außerdem habe es in der Pandemie zu wenige Fortbildungsangebote für Lehrkräfte gegeben.