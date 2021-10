Gewerbe erholt sich, Industrie nicht

Die Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee (IHK) sieht die regionale Wirtschaft in ihrem Konjunkturklimaindex weiter auf Erholungskurs. Dabei gebe es aber erhebliche Unterschiede. Während sich Handel und Dienstleistung deutlich erholten, gerate der Aufschwung in der Industrie ins Stocken. Schuld sind laut IHK der Fachkräftemangel und die gestiegenen Preise für Energie- und Rohstoffe. In der Industrie sind die Kapazitäten etwas besser ausgelastet als im langjährigen Mittel, aber Lieferprobleme und Produktionsausfälle bremsen die Geschäfte. Bei der Konjunktur liegen die Werte in der Region unter dem Landesschnitt. Von einem dauerhaften Trend kann nach Worten von Alexander Graf von der IHK aber keine Rede sein.