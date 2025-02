Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Offenburg hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Zum Tathergang gibt es weiter keine Informationen.

Am Tag nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Offenburg (Ortenaukreis) sind die Ermittler einem möglichen Tatverdächtigen auf die Spur gekommen. In einer Mitteilung der Polizei vom späten Mittwochnachmittag heißt es: "Der 42 Jahre alte Deutsche wurde am Mittwochmittag an seiner Wohnanschrift in der Offenburger Weststadt durch Spezialkräfte vorläufig festgenommen."

Im Zuge der Festnahme sei niemand verletzt worden, schreibt die Polizei. Inwiefern der Tatverdächtige mit der toten Frau in Verbindung stehe, sei Gegenstand der weiteren polizeilichen Recherchen.

Psychotherapeutin war auf dem Nachhauseweg

Im Offenburger Stadtzentrum war am Dienstagabend eine 37 Jahre alte Frau schwer verletzt im Hinterhof eines Hauses gefunden worden. Der Frau konnte nicht mehr geholfen werden, sie starb noch vor Ort. Laut Wolfgang Kramer von der Polizei Offenburg waren äußerlich schwere Verletzungen erkennbar gewesen. Die Polizei hatte gegen 19:15 Uhr von der Schwerverletzten erfahren. Zeugenaussagen hatten später ergeben, dass jemand die Frau schon um 18:30 Uhr am Fundort hatte liegen sehen.

Wie die Polizei mitteilte, stammte sie aus Frankreich und arbeitete in Offenburg als Psychotherapeutin. Sie war auf dem Nachhauseweg, als der oder die Täter angriffen. In unmittelbarer Nähe des Tatorts war auch ihr Pkw abgestellt.

In einem Hinterhof soll die 37-Jährige schon um 18:30 Uhr liegend gesehen worden sein. Das hatten laut Polizei Zeugenbefragungen ergeben. Gegen 19:15 Uhr wurde die Polizei informiert. SWR

Keine Informationen zum Tathergang

Bis zum späten Mittwochnachmittag hatte sich die Polizei zum Tathergang bedeckt gehalten. Auch, ob möglicherweise Gegenstände für die Tat verwendet wurden, blieb zunächst unklar. "Das ist noch Gegenstand der Ermittlungen und das ist auch wichtig im weiteren Ermittlungsverfahren", so Wolfgang Kramer vom Polizeipräsidium Offenburg.