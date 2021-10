Zentrum für Gesundheit soll Versorgung garantieren

Das Ortenau Klinikum hat das neue Zentrum für Gesundheit in Oberkirch vorgestellt. Im Zuge der Strukturreform ersetzt seit diesem Monat unter anderem ein medizinisches Versorgungszentrum das Klinikum in Oberkirch. Es stehen bereits zwei orthopädische Praxen sowie eine Reha-Praxis zur Verfügung. Des Weiteren gibt es unter der Woche eine Notfallversorgung für Unfälle auf der Arbeit, in der Schule oder im Kindergarten. Eine Notfallsprechstunde soll abends und am Wochenende mit täglich zwei Stunden die Versorgung bei hausärztlichen Notfällen sicherstellen. Nach einem Umbau des ehemaligen Klinik-Gebäudes ist ab Mitte 2023 Platz für ein oder zwei weitere Fachärzte. Welche Fachärzte das sein werden, steht noch nicht fest. Ferner wird ein Pflegeheim für 44 Menschen in das Gebäude einziehen. Der bisherige Hebammenstützpunkt soll auch am Zentrum für Gesundheit bestehen bleiben.